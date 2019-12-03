Женщина в течение года через суд доказывала, что жива
На Днепропетровщине женщина с недостатками слуха уехала из дома, а когда вернулась, обнаружила, что родственники признали ее умершей.
Инцидент произошел в поселке Широкое, в местном Загсе женщину признали умершей. Об этом сообщает Криворожский центр бесплатной правовой помощи.
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Через год Широковский суд признал юридический факт того, что гражданка жива. В центре БПП добавили, что теперь женщина имеет возможность получить паспорт и оформить пенсию по инвалидности.
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