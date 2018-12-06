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      Женщина впервые смогла родить ребенка после пересадки матки от мертвого донора

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      Женщина родила после трансплантации матки
      Женщина родила после трансплантации матки / Фото из соцсетей

      В Бразилии, в городе Сан-Паулу женщина с пересаженной от умершего донора маткой родила здорового ребенка.

      Об этом сообщает ВВС.

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      32-летняя женщина родилась без матки из-за редкой болезни – синдрома Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, от которого страдает только каждая 4 500 женщина в мире. Сначала она отказалась от трансплантации, но потом решилась. Ее донором стала 45-летняя мать троих детей, которая умерла от инсульта.


      Женщина родила здорового ребенка после трансплантации матки

      Женщина забеременела методом искусственного оплодотворения через семь месяцев после операции. Она родила девочку 14 декабря 2017 года в Сан-Паулу. Врачи применили кесарево сечение. После родов они удалили матку, чтобы женщине больше не пришлось пить лекарства от отторжения.

      Через год медики выяснили, что мать и ребенок здоровы. Теперь медики планируют провести трансплантацию матки от мертвого донора еще как минимум два раза.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Беременность и роды Дети
      Источник: 24 Канал
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