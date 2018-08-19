21:45
19 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    29°C 17°C
  • среда
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Женщина выпала за борт круизного лайнера и ждала на спасение 10 часов

422 Читати новину українською
Женщина выпала за борт круизного лайнера Norwegian Star
Женщина выпала за борт круизного лайнера Norwegian Star / seascanner.com

Гражданка Великобритании провела 10 часов в водах Адриатического моря после того, как выпала за борт круизного судна.

Как информирует агентство AP, утром 19 января в больницу хорватского города Пула доставили женщину, которая ночью выпала из круизного лайнера.

Читайте также: "Бедные американцы": бабки Путина поразили сеть новым маразматическим видео

Спасателям удалось вытащить ее из воды после того, как она провела там примерно 10 часов.

Пассажирка судна Norwegian Star оказалась за бортом примерно в полночь, когда корабль был в 95 километрах от побережья Хорватии.

Береговая охрана страны обнаружила ее в воскресенье утром неподалеку от того места, где она, как полагали, упала с борта лайнера.

Капитан спасательного корабля отметил, что женщина была сильно истощена, когда ее нашли. После госпитализации в больницу Пулы медики заверили, что состояние пострадавшей вне опасности.

Теги: отдых Водный транспорт Хорватия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые смешные мемы недели: "Титаник" во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "Титаник" во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
Ответ АП Путина матери Сенцова и плавающие маршрутки во Львове – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Ответ АП Путина матери Сенцова и плавающие маршрутки во Львове – топ-5 видео недели
Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
сегодня, 19:00 Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
Блог Медіа
Путешествия по Украине: невероятный Крым, в который стоит поехать после деоккупации
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: невероятный Крым, в который стоит поехать после деоккупации
Наталя Сколоздра
Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
сегодня, 16:00 Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
Михайло Подоляк
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Химическая атака в Сирии: появились уточненные данные о жертвах
 9 апреля , 19:15
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук