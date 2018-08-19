Женщина выпала за борт круизного лайнера и ждала на спасение 10 часов

Гражданка Великобритании провела 10 часов в водах Адриатического моря после того, как выпала за борт круизного судна.

Как информирует агентство AP, утром 19 января в больницу хорватского города Пула доставили женщину, которая ночью выпала из круизного лайнера.

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Спасателям удалось вытащить ее из воды после того, как она провела там примерно 10 часов.

Пассажирка судна Norwegian Star оказалась за бортом примерно в полночь, когда корабль был в 95 километрах от побережья Хорватии.

Береговая охрана страны обнаружила ее в воскресенье утром неподалеку от того места, где она, как полагали, упала с борта лайнера.

Капитан спасательного корабля отметил, что женщина была сильно истощена, когда ее нашли. После госпитализации в больницу Пулы медики заверили, что состояние пострадавшей вне опасности.