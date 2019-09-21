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      Женщина заявила, что выбросила новорожденного ребенка, предположительно, в мусорник

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      На Днепропетровщине женщина заявила, что выбросила своего новорожденного ребенка: говорит, что он родился мертвым
      На Днепропетровщине женщина заявила, что выбросила своего новорожденного ребенка: говорит, что он родился мертвым / Фото из открытых источников

      В Желтых Водах на Днепропетровщине мать выбросила новорожденного ребенка. По словам женщины, она сделала такой шаг, потому что ребенок был мертвым.

      Как сообщает сообщество "Неравнодушные Желтые Воды" со ссылкой на полицию, сама женщина родом из села Осиповка Петровского района. В Желтые Воды она поехала перед родами, а проживала здесь в квартире свекрови.

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      О том, что роженица могла выбросить ребенка, заподозрили ее соседи из Осиповки, поэтому поставили женщине соответствующие вопросы. На это она ответила, что сама дома родила мертвого ребенка и выбросила его.

      Потом соседи об инциденте сообщили в полицию. Правоохранителям сначала горе-мать сообщила, что выбросила ребенка под трубами, а потом, что просто в мусорный бак.

      Пока тело ребенка не найдено. Продолжаются следственные действия.

      Добавим, что женщина уже имела двух детей.

      Похожий случай произошел в конце июня в Черновцах. Здесь также горе-мать Анна Пилявская выбросила на пустыре мертвого ребенка в красном чемодане. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер из-за приступа бронхиальной астмы. Уже в начале августа правоохранителям удалось задержать женщину, однако через некоторое время они ее отпустили, поскольку прокурор не подписал сообщение о подозрении в совершении преступления.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Днепра Жертвы
      Источник: 24 канал
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