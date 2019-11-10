Женщина заказала убийство любовницы мужа за почти 250 тысяч гривен: ее задержала полиция

Полиция Киевской области задержала женщину, которая заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь соперницы оценила в 10 тысяч долларов. И первые 4 – уже передала исполнителю.

Ее поймали на горячем, во время передачи остальных шести тысяч долларов. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

Читайте также: Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмене Игоре Сало, которого подорвали в Киеве

Теперь расстаться с мужем все же придется. Ведь ей грозит от 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение за покушение на убийство человека.



Деньги за выполнение убийства

К слову, в Киеве вечером 6 ноября подорвали автомобиль, в котором ехал директор фармацевтической фирмы Игорь Сало. Мужчина получил ранения, а вот его охранник погиб на месте. Неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю Mercedes-Benz и положил на крышу авто неизвестный предмет. Как только мотоциклист отъехал – прогремел мощный взрыв.