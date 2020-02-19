Женщина закурила на борту самолета и угрожала людям: мгновенная реакция пассажиров – видео

В сети появилось курьезное видео, на котором женщина в солнцезащитных очках и хиджабе прикуривает сигарету прямо на борту самолета. Пассажиры мгновенно отреагировали на ее действия.

Женщина выдыхала дым в сторону соседей, сидевших впереди. Соответствующее видео опубликовали в инстаграм-аккаунте passengershaming.

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Когда они почувствовали запах дыма, то повернулись к женщине и сразу же выхватили сигарету у нее из рук. После этого она пыталась поджечь зажигалкой салфетку. Пассажиры держали нарушительницу за руки, пока не подошла бортпроводница – она потушила сигарету водой.

Пользователи соцсети отметили, что женщина назвала себя членом организации FETÖ, которую считают террористической в Турции. Она также заявила, что имеет взрывное устройство и планирует взорвать самолет.

Известно, что инцидент произошел в декабре 2019 года на борту воздушного судна, совершавшего рейс из Стамбула на Кипр. По прибытии в аэропорт нарушительницу задержали правоохранители.

К слову, ранее к 2 годам заключения приговорили женщину, которая пыталась открыть дверь самолета во время полета и кричала "Я собираюсь убить вас всех".