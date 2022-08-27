Соответствующую информацию рассказала военный волонтер, эксперт по управлению персоналом, профессиональный ментор и психолог Надежда Омельченко. Она объяснила, что женщина должна понять свою готовность, стойкость и согласовать вопросы семьи и работы.

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Психолог посоветовала, как женщине подготовиться к военной службе

В первую очередь женщина должна добровольно, осознанно, сознательно принять решение. Понять "мое это или не мое", иметь убеждение в необходимости собственной военной профессии, ведь в случае трудностей в работе, полное осознание того, что решение принятое ею лично, нивелирует возможность обвинять кого-то или себя, и это критерий зрелости и зрелого, осознанного выбора,

– рассказала Надежда Омельченко.

Также психолог объяснила, какие еще этапы внутреннего диалога должны предшествовать воинской службе. В частности, это:

информационная готовность: перед подписанием контракта следует узнать полный информационный блок о специальности, чтобы это был совершенно осознанный выбор и понимание. Это в будущем поможет меньше ощущать вину и возможные негативные эмоциональные состояния за неправильный выбор, ведь знание информации дает сигнал нашей психике о снижении тревоги;

перед подписанием контракта следует узнать полный информационный блок о специальности, чтобы это был совершенно осознанный выбор и понимание. Это в будущем поможет меньше ощущать вину и возможные негативные эмоциональные состояния за неправильный выбор, ведь знание информации дает сигнал нашей психике о снижении тревоги; психологическая стойкость, воля и чувство: понять, готовы ли вы проявлять смелость и быстро принимать решения в неопределенных или стрессовых ситуациях. Также важно понять ваш индивидуальный набор волевых качеств, от которых будет зависеть ваша служба, ведь вопрос воли и волевой подготовки занимает одно из центральных мест в военной деятельности;

понять, готовы ли вы проявлять смелость и быстро принимать решения в неопределенных или стрессовых ситуациях. Также важно понять ваш индивидуальный набор волевых качеств, от которых будет зависеть ваша служба, ведь мотивы подписания контракта: материальное вознаграждение не является стимулом эффективного выполнения задач, связанных с высоким уровнем риска для жизни и здоровья человека. Вы должны четко осознавать, какие долгосрочные перспективы ваших действий или бездействия сейчас, и как они будут влиять на вашу жизнь и ценности через 5 – 10 лет.

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Семья, работа и психологические нюансы

Психолог также объяснила вопросы семьи и работы. Ведь после принятия решения важно уладить частные вопросы: уход за ребенком, домом, пожилыми родственниками и т.д., ведь это снижает шкалу тревоги за близких и оказывает определенное внутреннее спокойствие женщине, что, конечно, будет влиять и на выполнение профессиональных задач и обязанностей.

Хотя место работы человека на законодательном уровне сохраняется, нужно предупредить работодателя, чтобы он передал ваши должностные обязанности другому работнику.

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После прохождения предыдущих этапов и в случае готовности к службе, нужно подготовиться к следующим психологическим нюансам:

гендерный дисбаланс: сейчас мировая общественность только начинает отходить от стереотипа "армия – не женское дело", и Украина не исключение. Украинский социум еще должен переосмыслить новый образ женщины как самодостаточной, активной и независимой личности, которая вполне способна к конкурентным отношениям с мужчинами;

сейчас мировая общественность только начинает отходить от стереотипа "армия – не женское дело", и Украина не исключение. Украинский социум еще должен переосмыслить новый образ женщины как самодостаточной, активной и независимой личности, которая вполне способна к конкурентным отношениям с мужчинами; не ровняйте свои нагрузки с мужчинами на физическом уровне, ведь они разные;

с мужчинами на физическом уровне, ведь они разные; забывайте о разделении работы и задачах между женщинами и мужчинами – в армии они почти одинаковы;

– в армии они почти одинаковы; будьте готовы к систематическому военно-профессиональному обучению и физической нагрузке на высоком уровне. Следует готовить себя к постоянной оценке результатов в решении служебных задач, к развитию адекватной самооценки и быстрой адаптивности и гибкости в условиях неопределенности;

на высоком уровне. Следует готовить себя к постоянной оценке результатов в решении служебных задач, к развитию адекватной самооценки и быстрой адаптивности и гибкости в условиях неопределенности; не стесняйтесь поддерживать тех, кто также проходит службу: женщины более эмпатичны, чем мужчины, и армия не исключение. Поэтому помогать и учиться просить о помощи – это нормально;

женщины более эмпатичны, чем мужчины, и армия не исключение. Поэтому помогать и учиться просить о помощи – это нормально; помните о своем "круге контроля" : старайтесь делать то, что подконтрольно вам, и не старайтесь изменить то, что от вас не зависит.

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Надежда Омельченко отметила, что во время активных боевых действий, когда много новостей, развивайте критическое мышление, проверяйте источники информации. В свободное время переключайтесь с просмотра новостей на отдых, обязательно выделите время для себя.

Равенство не означает единообразие. Говорить о своих потребностях и удовлетворять свои "женские нужды" не стыдясь – это нормально,

– объяснила психолог.

Добавила, что работа военной — напряженная и опасная, и будет сильно влиять на эмоциональный фон.

"Если чувствуете, что с вами происходит негативное на уровне эмоций и чувств – найдите возможность обратиться к психологу. Специалист научит методам защиты от эмоционального выгорания и поможет в других кризисных ситуациях", – пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что стоит помнить – украинские женщины и девушки имеют право, выносливость и психологическую готовность защищать страну бок о бок с мужчинами.

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