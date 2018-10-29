Женщине, которая утопила родных детей, объявили подозрение: сколько лет тюрьмы ей грозит

Горе-матери, которая утопила двух своих маленьких детей, объявили подозрение. Теперь ей должны избрать меру пресечения.

Напомним, 26 октября в Киеве мать утопила 2 своих детей – 6-летнюю Аню и 5-летнего Даниила Бабкиных. Сначала брата с сестрой разыскивала полиция, а в воскресенье уже стало известно, что детей утопила в озере их мать Екатерина Бабкина. Женщина призналась в содеянном. Она тоже хотела утопиться, но не смогла.

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В столичной прокуратуре говорят: будут просить арест. Уголовное производство открыли по факту умышленного убийства.

28 октября возле озера, где произошла трагедия, правоохранители вместе с женщиной провели следственный эксперимент. Ей должны назначить судебные экспертизы, в частности, проверят психическое здоровье.

Отметим, что полиция начала розыск детей после обращения их отца. Он сообщил: бывшая жена ушла из дома утром в пятницу. Взяла с собой детей. И впоследствии с ней пропала связь. Полицейские нашли женщину на следующий день на трассе Киев – Чернигов в неадекватном состоянии. Она сначала заявляла, что дети захотели купаться в озере. А потом призналась, что утопила их.

Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.