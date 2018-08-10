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Женщины и секрет счастья: Дмитрий Комаров рассказал о предпочтениях и украсил обложку журнала

22 Читати новину українською
Дмитрий Комаров в Индонезии
Дмитрий Комаров в Индонезии / Instagram

Украинский телеведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров снялся для обложки журнала Proman Ukraine.

В интервью журналу Proman Ukraine Дмитрий Комаров рассказал, какие люди, по его мнению, являются самыми счастливыми.

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По словам Дмитрия, самые счастливые люди живут в буддистских странах.

"Особенно в Юго-Восточной Азии. Это Камбоджа, Бирма, Таиланд. А еще выделил Непал. Именно там я видел людей, которые жили в нищете, но при этом были абсолютно счастливы", – отметил ведущий.

Самый главный секрет их счастья заключается в том, чтобы жить сегодняшним днем: не переживать события вчерашнего дня и не беспокоиться о том, что будет завтра. Ведь будущее – это то, что еще не произошло. Поэтому все мысли о будущем, по мнению буддистов, бессмысленны,
– пояснил Дмитрий Комаров.

дмитро комарок
Дмитрий Комаров / Proman Ukraine

Кроме того, телеведущий поделился, почему его сердце до сих пор свободно.

"Любовь приходит сверху, ей не прикажешь. Убежден, что все самые интересные истории происходят неожиданно, а все попытки каким-то образом обратить на себя внимание – искусственны и бесперспективны. Могу сказать, что в девушках для меня важна внутренняя красота, наличие сигнала из космоса и понимание того, что меня к человеку тянет", – признался Дмитрий.

Теги: Новости Украины Путешествия LifeStyle
Источник: 24 Канал
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