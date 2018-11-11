Женщины или мужчины: кому грозит сердечный приступ из-за нездорового образа жизни

Нездоровый образ жизни значительно хуже сказывается на сердечно-сосудистой системе женщин, чем мужчин. Поэтому, представительницы прекрасного пола чаще рискуют получить сердечный приступ.

К такому выводу пришли британские ученые, передает Daily Telegparh.

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Отмечается, что риск возникновения инфаркта миокарда у мужчин выше, поскольку в целом они ведут более нездоровый образ жизни.

Однако, новое исследование почти полумиллиона людей в возрасте от 40 до 69 лет показало, что есть немало факторов, которые повышают риск сердечного приступа именно у женщин в сравнении с мужчинами.

Женщины имеют больший риск получить сердечный приступ, если они курят, имеют высокое кровяное давление или диабет,

– рассказали исследователи Оксфордского университета.

В частности, ученые обнаружили, что курение повышало риск возникновения сердечного приступа у женщин на 55%, в сравнении с мужчинами.

В то же время, высокое артериальное давление увеличивало возможность женщинам получить проблемы с сердцем на 83%, а сахарный диабет на 47%, в сравнении с мужчинами.

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