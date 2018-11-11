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      Женщины или мужчины: кому грозит сердечный приступ из-за нездорового образа жизни

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      Женщины имеют большой риск получить сердечный приступ из-за нездорового образа жизни
      Женщины имеют большой риск получить сердечный приступ из-за нездорового образа жизни / Фото из открытых источников

      Нездоровый образ жизни значительно хуже сказывается на сердечно-сосудистой системе женщин, чем мужчин. Поэтому, представительницы прекрасного пола чаще рискуют получить сердечный приступ.

      К такому выводу пришли британские ученые, передает Daily Telegparh.

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      Отмечается, что риск возникновения инфаркта миокарда у мужчин выше, поскольку в целом они ведут более нездоровый образ жизни.

      Однако, новое исследование почти полумиллиона людей в возрасте от 40 до 69 лет показало, что есть немало факторов, которые повышают риск сердечного приступа именно у женщин в сравнении с мужчинами.

      Женщины имеют больший риск получить сердечный приступ, если они курят, имеют высокое кровяное давление или диабет,
      – рассказали исследователи Оксфордского университета.

      В частности, ученые обнаружили, что курение повышало риск возникновения сердечного приступа у женщин на 55%, в сравнении с мужчинами.

      via GIPHY

      В то же время, высокое артериальное давление увеличивало возможность женщинам получить проблемы с сердцем на 83%, а сахарный диабет на 47%, в сравнении с мужчинами.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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