Женщины или мужчины: кто чаще умирает от сердечной недостаточности

Женщины чаще умирают от сердечной недостаточности, чем мужчины. Смерть от сердечной недостаточности составляет 35% от общей смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Об этом заявили ученые Оттавского университета в Канаде, сообщает The Economic Times.

Ученые проанализировали данные более 90 тысяч пациентов с диагнозом "сердечная недостаточность", из них 47% – женщины. Они выяснили, что женщины чаще, чем мужчины, страдали от хронических заболеваний.

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В течение одного года после установления диагноза "сердечная недостаточность" из более 90 тысяч пациентов умерли 16,8% женщин и 14,9% мужчин. Показатели госпитализации также были выше у женщин.

Что такое сердечная недостаточность?Это состояние организма человека, когда мощность сердца значительно слабее, чем это нужно для нормальной жизнедеятельности. Кровь проходит через сердце и тело с меньшей скоростью. В результате сердце не может перекачивать достаточно кислорода и питательных веществ для удовлетворения потребностей организма.

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