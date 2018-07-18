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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Женщины или мужчины: кто чаще умирает от сердечной недостаточности

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Кто чаще умирает от сердечной недостаточности
Кто чаще умирает от сердечной недостаточности / poltava365.com

Женщины чаще умирают от сердечной недостаточности, чем мужчины. Смерть от сердечной недостаточности составляет 35% от общей смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Об этом заявили ученые Оттавского университета в Канаде, сообщает The Economic Times.

Ученые проанализировали данные более 90 тысяч пациентов с диагнозом "сердечная недостаточность", из них 47% – женщины. Они выяснили, что женщины чаще, чем мужчины, страдали от хронических заболеваний.

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В течение одного года после установления диагноза "сердечная недостаточность" из более 90 тысяч пациентов умерли 16,8% женщин и 14,9% мужчин. Показатели госпитализации также были выше у женщин.

via GIPHY

Что такое сердечная недостаточность?Это состояние организма человека, когда мощность сердца значительно слабее, чем это нужно для нормальной жизнедеятельности. Кровь проходит через сердце и тело с меньшей скоростью. В результате сердце не может перекачивать достаточно кислорода и питательных веществ для удовлетворения потребностей организма.

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Теги: Здоровье Медицина Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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