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      Женщины в политике и бизнесе: как это воспринимают в украинском обществе

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      Консервативные подходы к роли женщин в обществе и семье уходят в прошлое. Есть общественный запрос на большее участие женщин в политике и бизнесе. Впрочем, сами женщины считают, что их роль – забота о детях и семье. Видят себя в такой социальной роли, а не лидерами или политиками.

      Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

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      Украинское общество модернизируется, и мы становимся частью развитого глобального мира. Женщины чаще говорят, что зарабатывают больше денег. То есть они имеют возможность найти высокооплачиваемую работу. Впрочем, пока женщины в Украине зарабатывают меньше, чем мужчины. Но постепенно эта ситуация меняется,
      – рассказывает Любомир Мысив.

      В то же время, как отмечает социолог, несмотря на то, что женщины в политике, их много в нынешнем парламенте, они не очень активно себя проявляют. Более активны мужчины-политики. И сами женщины соглашаются с тем, что в политической сфере эффективнее мужчины. По мнению Мысива, женская часть общества не готова идти в политику и брать на себя ответственность.

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      Но женщины все больше идут в политику, хотя там им трудно конкурировать с мужчинами. После местных выборов 2020 года можно будет увидеть тенденцию по количеству женщин в политике. Выборы 2015 года показали, что женщины часто идут в местные органы самоуправления. Особенно на юге и востоке Украины,
      – замечает Мысив.

      Специалист добавляет: в бизнесе также становится больше женщин. Но они боятся. Конкуренция, плюс страхи и стереотипы, с которыми непросто бороться. Если женщина начинает зарабатывать больше, чем мужчина, это создает определенные проблемы в семье. Хотя в цивилизованном мире это вполне нормально. Для мужчины это только стимул. На Западе мужчины берут на себя роль воспитания детей. К примеру, премьер Великобритании Борис Джонсон взял декретный отпуск на 20 недель.

      Как изменилась роль женщины в украинском обществе?

      Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг" в течение 21 – 25 февраля 2020 года, относительное большинство украинцев считают, что женщины достаточно представлены в различных общественных сферах. Несмотря на это, почти 40% опрошенных убеждены, что женщины мало представлены в политике, 30-35% – что их недостаточно в правоохранительных органах и науке, 26% – в армии, 19% – в бизнесе.

      Между тем около трети опрошенных считают, что много женщин представлено в таких сферах, как медицина и образование. Интересно, что именно женщины, а не мужчины, чаще отмечали недостаточную представленность женщин в силовых органах, политике, науке и бизнесе.

      82% поддерживают то, что женщины идут в политику. 12% – противоположного мнения.

      Абсолютное большинство опрошенных соглашаются с утверждениями, что важнейшая задача женщины – заботиться о доме и семье – 83%, и что важнейшая задача мужчины – это заработок денег – 75%. В динамике с 2015 года наблюдается постепенное уменьшение количества тех, кто считает, что готовкой, хозяйством и воспитанием детей чаще занимается женщина.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Местные выборы 2020 Верховная Рада 8 марта
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