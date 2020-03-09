Женщины в Украине зарабатывают меньше, чем мужчины: Милованов назвал 5 причин
Экс-министр развития экономики Тимофей Милованов рассказал, что женщины в Украине в среднем зарабатывают на 22-23% меньше, чем мужчины. Чтобы объяснить такое расхождение в зарплате в зависимости от гендера, министр назвал 5 возможных причин.
Пять причин, по которым у женщин зарплаты могут быть меньше, Милованов опубликовал на своей странице в фейсбуке.
Цикаов Женщины vs мужчины: насколько отличается зарплата в Украине
- На той же должность женщинам платят меньше:
Милованов утверждает, что это легко доказать и обжаловать в суде, поэтому этот вариант маловероятен;
- В компаниях, где высокие зарплаты, владельцы или топ-менеджмент предпочитают мужчин:
экс-министр говорит, что такая вероятность только теоретическая, он в нее не верит, а подтверждений никаких нет;
- Культура и стереотипы предпочитают мужчин в продвижении в карьере:
этот варинат, по словам Тимофея Милованова, вполне вероятен. Таким образом, на высших должностях с высокими зарплатами становится больше мужчин;
- Женщины больше времени проводят вне рынка труда:
здесь говорится о работе дома, занятость детьми, что отнимает много времени. По словам экс-министра, такую ситуацию могут исправить удачная государственная политика и осовременивание рынка труда;
- Деление на "мужские" и "женские" профессии, когда первые имеют более высокую зарплату:
Миловани утверждает, что не верит в существование таких профессий, но вполне допускает, что в это может верить общество, особенно когда говорится о руководящих должностях.
Зарплаты украинцев в 2019 году / инфографика 24 канала
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