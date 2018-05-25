Женщины выбирают мужчин, которые похожи на своих братьев: результаты исследования

Исследователи выяснили, что часто женщины подсознательно ищут партнеров, которые похожи на их братьев. Это объясняется тем, что девушка ищет партнера, максимально похожего на себя, со схожими интересами и убеждениями.

Об этом сообщают авторы исследования, опубликованного в издании Evolution and Human Behaviour Journal, пишет Business Insider.

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Исследователи подготовили пять фотографий незнакомых мужчин группе добровольцев. Научный эксперимент состоит в том, что в одной колонке размещалось фото брата девушки, в другой – снимки четырех мужчин, один из которых был парнем девушки, а остальные трое – случайные люди.

Участники эксперимента должны были выбрать одного из четырех мужчин из второй колонки, который по их мнению, больше всего похож на мужчину с первой.

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Наши выводы не являются правилом для каждой женщины. Однако в ряде случаев связь между чертами внешности и характера брата и выбором партнера женщины очевиден,

– подчеркивает автор исследования Тамсин Сакстон.

По результатам исследования, 27% опрошенных назвали парня девушки наиболее похожим на ее брата.