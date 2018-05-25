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Женщины выбирают мужчин, которые похожи на своих братьев: результаты исследования

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Женщины выбирают мужчин, которые похожи на их братьев
Женщины выбирают мужчин, которые похожи на их братьев / Фото из открытых источников

Исследователи выяснили, что часто женщины подсознательно ищут партнеров, которые похожи на их братьев. Это объясняется тем, что девушка ищет партнера, максимально похожего на себя, со схожими интересами и убеждениями.

Об этом сообщают авторы исследования, опубликованного в издании Evolution and Human Behaviour Journal, пишет Business Insider.

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Исследователи подготовили пять фотографий незнакомых мужчин группе добровольцев. Научный эксперимент состоит в том, что в одной колонке размещалось фото брата девушки, в другой – снимки четырех мужчин, один из которых был парнем девушки, а остальные трое – случайные люди.

Участники эксперимента должны были выбрать одного из четырех мужчин из второй колонки, который по их мнению, больше всего похож на мужчину с первой.

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Наши выводы не являются правилом для каждой женщины. Однако в ряде случаев связь между чертами внешности и характера брата и выбором партнера женщины очевиден,
– подчеркивает автор исследования Тамсин Сакстон.

По результатам исследования, 27% опрошенных назвали парня девушки наиболее похожим на ее брата.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Психология исследования
Источник: 24 Канал
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