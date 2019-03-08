Печальный праздник весны в "ЛНР"

Утром 8 марта по единственному местному телеканалу показывали награждение женщин "главой" "ЛНР" и "мэром" Луганска к Международному женскому дню в Доме культуры им. Ленина.

Был концерт, торжественные слова и памятные знаки, кажется, медали. Женщины на сцену поднимались самые разные – учителя, медсестры, работники предприятия "Зеленстрой", преподаватели вузов, социальные работники, многодетные мамы...

Женщин выбирали по единственному критерию – за заслуги перед "республикой" и их труд на ее благо. И мотив, и критерии отбора были понятны. Что смутило – откровенно бедный вид буквально всех женщин, поднимающихся на сцену. Кто-то попытался подобрать что-то наряднее из того, что смог отыскать в шкафу, но были и те, кто даже не стал стараться выглядеть лучше – то ли в укор, то ли не имея лучшего.

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Не самый лучший день в году

Еще – женщины были мало счастливы и от факта награждения, и от полученной награды. Диктор говорил о том, что все эти женщины не покинули свое рабочее место летом 2014 года, что они помогали или помогают восстанавливать свой город, "республику". Но я могу сказать и то, что многие совершали эти поступки не наперекор чему-то, а потому что не имели другого выхода.

Я ходила до самого конца июля-2014 на работу не от того, что любила работать, а потому что в этом был смысл. Не понимала, как могу прогулять свои рабочие дни или перестать ходить на работу только потому, что это опасно. В моем жизненном алгоритме была простая схема – выполнение работы, а потом зарплата за нее. Да, вышло так, что работу я потеряла не по своей воле – нас сократили всем отделом. Но уверена, что если бы не это, продолжала ходить бы на работу и дальше. А те женщины работали потому, что были воспитаны так и не рассматривали для себя других вариантов.

Но если говорить об общем впечатлении – оно удручающее. Тотальная бедность. Интересно, и "мэр", и "глава" сами заметили это? Увидели ли, что буквально все женщины одеты намного ниже среднего, не имеют нарядной одежды, не могут позволить себе платье даже для такого вот особенного повода, который бывает у многих всего-то раз в их жизни. Но все выглядели уставшими, озабоченными и стремились быстрее уйти со сцены. Весь их вид свидетельствовал о том, что они хотят быстрее убежать, а была б их воля – даже не подниматься на сцену, потому что почти для всех обузой была эта церемония признания их заслуг.

Да, лучше бы дали деньгами. И бледный же был вид у женщин "республики", если судить по этой церемонии. Стеснение, робость, желание уйти как можно быстрее…

Все те, кто смотрел эту церемонию, как и я, что думали о женщинах "республики"? Какой увидели нашу жизнь? Если сама эта церемония полная антиреклама жизни здесь. Бедность, депрессия, бесперспективность, отсутствие желания выглядеть лучше и отсутствие возможностей, даже если такое желание есть.

…Я видела сегодня, как мама младенца получала на него детские выплаты. Сапоги были настолько старыми, что от них отслоился верхний слой кожезаменителя, проплешинами виднелась ткань. Молодая женщина, которой, казалось бы, еще не должно было быть все равно. Но судя по всему женщине было все равно, как она выглядит. Как и тем женщинам на сцене.

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