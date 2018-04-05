Женская сборная по футболу разгромила хорваток на выезде в отборе на Чемпионат мира

В хорватском городе Задар национальная женская сборная Украины провела свой третий поединок в квалификации ЧМ-2019. И разгромила хозяек поля.

Украинки стремились к реваншу, ведь первый матч между этими соперницами во Львове закончился неожиданной ничьей 1:1, когда хорватки весь второй тайм играли в меньшинстве, но сравняли счет уже в добавленное арбитром время.

На этот раз матч состоялся полностью под контролем "сине-желтых". А забить удалось в середине первого тайма. После навеса Ольги Басанской мяч в собственные ворота срезала Матеа Бошняк.

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А незадолго до перерыва украинки забили еще два гола в ворота Дорис Бачич. Дважды отличилась Татьяна Козыренко, а ассистировала ей в этих моментах Ольга Овдийчук. Первый раз она точно подала на голову Татьяне, которая не промахнулась с линии вратарской площадки. Второй раз Овдийчук отдала разрезной пас на Козыренко, которая сам на сам переиграла вратаря.

Во втором тайме команды голов не забивали. Поэтому украинки одержали убедительную победу.

Благодаря этому украинки поднялись на вторую строчку турнирной таблицы. Правда в их активе три матча, в то время как у сборной Дании – две игры и шесть очков. Именно с датчанками сборная Украины проведет свой следующий поединок 9 апреля на выезде.

Хорватия – Украина 0:3

Голы: Бошняк, 25 (авт), Козыренко, 41, 45 + 3.