Женская сборная по волейболу победила Черногорию

Сборная Украины по волейболу обыграла черногорскую команду в отборе к Евро-2019.

Женская волейбольная национальная команда одержала вторую победу в квалификации чемпионата Европы.

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15 августа они разгромили норвежек, а теперь подопечные Гария Егиазарова уверенно обыграли соперниц из Черногории. Для победы украинкам вновь хватило трех сетов.

22 августа сборная Украины сыграет в харькове со сборной Греции. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды группы.