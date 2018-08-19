Женская сборная по волейболу победила Черногорию
Сборная Украины по волейболу обыграла черногорскую команду в отборе к Евро-2019.
Женская волейбольная национальная команда одержала вторую победу в квалификации чемпионата Европы.
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15 августа они разгромили норвежек, а теперь подопечные Гария Егиазарова уверенно обыграли соперниц из Черногории. Для победы украинкам вновь хватило трех сетов.
22 августа сборная Украины сыграет в харькове со сборной Греции. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды группы.
Источник: 24 Канал
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