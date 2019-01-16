Женская сборная Украины досрочно выиграла квалификацию на чемпионате мира
Женская сборная Украины по хоккею победила главных конкурентов в борьбе за единственную путевку на чемпионат мира.
Благодаря уверенной победе над сборной Бельгии (4:1), в рамках квалификации к чемпионату мира-2019 в Дивизионе IIB, женская сборная Украины, заняв первое место в турнирной таблице своей группы, гарантировала себе место в розыгрыше предстоящего турнира.
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У подопечных Вадима Радченко дважды отличилась Владислава Скащук, по шайбе забросили Диана Ковтун и Елена Ткачук.
Следующий и заключительный матч украинки проведут 17 февраля против Гонконга. Игра начнется в 14:00.
Источник: 24 Канал
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