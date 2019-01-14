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      Женская сборная Украины одержала вторую подряд победу в квалификации чемпионата мира

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      Женская сборная Украины по хоккею
      Женская сборная Украины по хоккею

      В ЮАР состоялся второй тур квалификации к чемпионату мира по хоккею в Дивизионе 2Б, где в этом году впервые в истории дебютирует женская сборная Украины по хоккею. Соперницами наших девушек стала сборная Болгарии.

      Болгария – Украина 1:5 (0:3; 0:0; 1:2)

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      В матче второго тура команда Вадима Радченко одержала уверенную победу над Болгарией, для которой это был первый матч на турнире, со счетом 5:1.

      Уже в первом периоде украинки отправили в ворота Катрин Станковой три шайбы и сделали существенную заявку на победу. Во втором игровом отрезке голов не забивали, а в третьем периоде украинки организовали еще две шайбы, на что хоккеистки балканской сборной ответили только одним взятием ворот Виктории Ткаченко.

      Дублем в составе украинской команды отличилась Елена Ткачук, которая в сумме набрала 3 (2+1) очка за результативность. Ассистентский хет-трик на свой счет записала Елизавета Рябкина, а Юлия Добровольская заработала 2 (1+1) очка за результативность.

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      Таким образом, после двух матчей на турнире в Кейптауне сборная Украины набрала максимальные 6 очков и возглавила турнирную таблицу.

      Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 16 января против Бельгии. Начало встречи – в 18:00.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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