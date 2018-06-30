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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Женская сборная Украины по баскетболу успешно квалифицировалась на чемпионат Европы

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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 квалифицировалась на ЧЕ-2018
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 квалифицировалась на ЧЕ-2018 / fbu.ua

Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 квалифицировалась для участия в Чемпионате Европы по этому виду спорта, что уже в сентябре состоится в Бухаресте.

В первом матче отборочного этапа чемпионата Европы, который проходит во французском городе Пуатье, украинская команда обыграла сборную Польши.

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Результативный поединок закончился со счетом 19:10 в пользу украинок.

В следующей встрече команда в составе Кристины Филевич, Виты Горобец, Дарьи Завидной и Анны Ольховик торжествовала над шведками.

Игра завершилась со счетом 16:11 и победой сине-желтой команды.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 с 4 победами уверенно заняла первое место в своей группе и без проблем квалифицировалась на Чемпионат Европы.

баскетбол

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 квалифицировалась на ЧЕ-2018

Теги: Новости спорта Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Источник: 24 Канал
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