Женская сборная Украины по баскетболу успешно квалифицировалась на чемпионат Европы

Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 квалифицировалась для участия в Чемпионате Европы по этому виду спорта, что уже в сентябре состоится в Бухаресте.

В первом матче отборочного этапа чемпионата Европы, который проходит во французском городе Пуатье, украинская команда обыграла сборную Польши. Смотрите также: "Лос-Анджелес Лейкерс" официально представили Михайлюка: фото Результативный поединок закончился со счетом 19:10 в пользу украинок. В следующей встрече команда в составе Кристины Филевич, Виты Горобец, Дарьи Завидной и Анны Ольховик торжествовала над шведками. Игра завершилась со счетом 16:11 и победой сине-желтой команды. Вітаємооо!



Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 впевнено виграла всі матчі в групі і з першого місця кваліфікувалась на чемпіонат Європи, змагання якого відбудуться 12-14 вересня в Бухаресті!



Молодці! Вдалої підготовки до Євро!@FIBA @FIBA3x3 pic.twitter.com/NMaR9zpMBO — НОК України (@OlympicUA) 30 червня 2018 р. Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 с 4 победами уверенно заняла первое место в своей группе и без проблем квалифицировалась на Чемпионат Европы. Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 квалифицировалась на ЧЕ-2018