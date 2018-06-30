Женская сборная Украины по баскетболу успешно квалифицировалась на чемпионат Европы
Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 квалифицировалась для участия в Чемпионате Европы по этому виду спорта, что уже в сентябре состоится в Бухаресте.
В первом матче отборочного этапа чемпионата Европы, который проходит во французском городе Пуатье, украинская команда обыграла сборную Польши.
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Результативный поединок закончился со счетом 19:10 в пользу украинок.
В следующей встрече команда в составе Кристины Филевич, Виты Горобец, Дарьи Завидной и Анны Ольховик торжествовала над шведками.
Игра завершилась со счетом 16:11 и победой сине-желтой команды.
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 с 4 победами уверенно заняла первое место в своей группе и без проблем квалифицировалась на Чемпионат Европы.
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 квалифицировалась на ЧЕ-2018