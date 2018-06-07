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Женская сборная Украины по футболу готовится к матчу с вице-чемпионом Европы

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Чтобы пробиться на Мундиаль, женской сборной Украины по футболу нужно победить вице-чемпиона Европы – Данию.

Подопечные Володимра Ревы готовятся к ключевому поединку отбора на планетарное первенство 2019.

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На выезде сине-желтые скандинавки проиграли 0:1.

Они просто должны быть более сбалансированными и доигрывать моменты на 100 и 1%,
– сказал главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Рева.

Украина идет третьей в своей группе, отставая от Дании на 2 очка. Домашняя победа существенно улучшит шансы нашей команды впервые в истории пробиться на чемпионат мира.

Матч Украина – Дания начнется в пятницу, 8 июня, в 19:00 на "Арене-Львов". А 12 июня наши девушки сыграют против лидера группы – Швеции. Путевку на чемпионат мира гарантирует только первое место в квинтете.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 канал
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