Женская сборная Украины по футболу победила сборную Швеции в отборе на Кубок мира 2019

В матче группового этапа отбора на Кубок мира по футболу среди женщин, который в 2019 году пройдет во Франции, сборная Украины принимала во Львове сборную Швеции. Последние являются лидерами группы.

Этот матч мог и не состояться. Из-за ливня во Львове игру задержали на 30 минут. Все это время футболистки ждали.

Из-за ливня на "Арене Львов", игра могла не состояться

К этой игре обе сборные официально провели по пять поединков в группе. Шведки все свои матчи выиграли. Правда одна из побед в них – техническая, из-за отказа сборной Дании играть матч. Забитых мячей – 15 (без учета трех голов за техническую победу). Пропустили только один раз. В то время как у украинок было лишь две победы, ничья, и два поражения от данок. Одна из них – довольно едкая, ведь "сине-желтые" были разгромлены 1:5 дома 8 июня. За четыре дня до матча со шведками. Поэтому для сохранения шансов выйти на Кубок мира 2019 года украинкам нужно было побеждать в этом матче.

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В отличие от предыдущего матча, главный тренер сборной Украины Владимир Рева сделал одну замену – вместо Татьяны Романенко с первых минут вышла Вероника Андрухив. Остальное – без изменений. И хоть сайт ФФУ указывал на то, что украинки играли по схеме 4-3-3, Андрухив и Овдийчук играли значительно глубже к центру поля, оставив впереди единственную Татьяну Козыренко. Она пыталась цепляться за мяч, бороться с соперницами впереди.

Обе команды – сине-желтые, поэтому на эту игру украинки вышли в желтой форме, а шведки – в синей.



Форма команд на матч: украинки играли в желтом, шведки – в синем

Украинки эту игру начали значительно удачнее, чем предыдущую против Дании. Отдав инициативу соперницам, наша сборная решила сосредоточиться на надежной игре в защите и быстрых контратаках. Это могло принести результат уже на 11 минуте, когда Овдийчук запустили по флангу. Но с его ударом справилась Хедвиг Линдаль. Еще до этого Андрухив не сумела догнать диагональный пас.

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Шведки же подолгу контролировали мяч, но пройти массированную защиту украинок, которая действовала достаточно глубоко, не могли. Также в воротах надежно играла Екатерина Самсон. В этой игре она удачно действовал как на выходах, так и на линии ворот. Именно такой надежности в защите не хватало в матче против данок.

Одна из контратак украинок могла принести результат, когда в середине первого тайма на углу поля сбили Овдийчук. Однако штрафной удар ни к чему опасному не привел.

Зато удалось забить на 41 минуте. Дарья Апанащенко "запустила" Андрухив по флангу, и обыграла соперниц и сделала пас в штрафную, где мяч подхватила та же Апанащенко. Капитан сборной Украины обыграла еще двух соперниц и пробила низом по воротам. Линдаль не сумела вовремя среагировать на этот удар и пропустила.

С таким счетом команды и ушли на перерыв.

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В начале второго тайма возникла заминка в игре. В одной из атак после удара Апанащенко Козыренко не успела к мячу, и задела голову вратаря соперниц. После столкновения Линдаль была нужна помощь медиков. Однако игру шведка продолжила.

Во втором тайме украинки не играли на удержание счета, а стали чаще идти в атаку. Следовательно, и опасные моменты стали возникать значительно чаще. Однако голов так и не было. Зато шведки стали играть значительно агрессивнее и жестче. В одном из таких моментов Нилла Фишер грубо сыграла против Козыренко и начала кричать на украинку. За что получила желтую карточку.

До этого сама Козыренко не сумела как следует распорядиться мячом, когда украинки организовали контратаку. Лишняя возня привела к тому, что она не отдала пас на свободных партнерш, и момент был упущен.

В конце матча украинки могли удвоить счет. Сначала Овдийчук чуть не убежала один на один с вратарем, однако и сумела ногой отбить удар украинки, а после этого и поймала добивание от Козыренко. Впоследствии, в еще одной атаке, Линдаль не слишком удачно отбила мяч, то только защитницы вынесли его из пустых ворот после удара Андрухив.

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Единственного гола сборной Украины хватило для победы над лидерами турнирной таблицы. Она сохраняет шансы на проход нашей сборной на Кубок мира. Напрямую выходит только победитель группы. Команды, занявшие второе место, будут играть в плей-офф. Пока же Украина третья с 10 очками. В Швеции и Дании – по 15 баллов.



Радость сборной Украины после победы над шведками

Впереди у украинок игра на выезде против шведок (30 августа) и домашний матч против венгерок (4 сентября).

Украина – Швеция 1:0

Гол: Апанащенко, 41

Фото: ФФУ