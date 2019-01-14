Женская сборная Украины по хоккею одержала историческую победу в квалификации чемпионата мира
В ЮАР состоялся первый тур квалификации к чемпионату мира в Дивизионе 2Б, где в этом году впервые в истории дебютирует женская сборная Украины по хоккею. Соперницами наших девушек в первом же матче стали хозяйки турнира, сборная ЮАР.
Счет в этой игре открыли именно украинки. Первая шайба нашей команды на счету Владиславы Скащук.
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Во время второго периода наши хоккеистки Владислава Скащук и Дарья Цимиренко забросили две шайбы без ответа. В итоге матч завершился победой украинок со счетом 3:1.
Впереди у сборной Украины матчи с командами Бельгии, Болгарии и Гонконга. Отборочный турнир продлится до 18 января.
Источник: 24 Канал
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