Женская сборная Украины по волейболу победила в последнем матче отбора на Евро-2019

В среду, 9 января, женская сборная Украины по баскетболу сыграла последний матч отбора на Чемпионат Европы 2019 года. Соперницами украинок были представительницы Норвегии.

Этот матч не имел ни одного турнирного положения. Ведь еще в предыдущем матче против сборной Черногории Украина обеспечила себе второе место в группе и попадание на Чемпионат Европы 2019 года.

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И матч против норвежек на выезде украинки тоже выиграли. Хотя и не без проблем. Особенно во втором сете, когда сине-желтые были впереди 16:14, после чего позволили соперницам набрать семь очков подряд, а в итоге выиграть сет.

Но в третьем и четвертом сете представительницы сборной Украины доказали свое мастерство. В итоге победа 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:11).

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