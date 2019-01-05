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      Женская сборная Украины по волейболу пробилась на Евро-2019

      26 Читати новину українською
      Женская сборная Украины по волейболу
      Женская сборная Украины по волейболу / cev.eu

      В субботу, 5 января, женская сборная Украины победила команду Черногории со счетом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21). Благодаря этой победе украинки пробились в финальную часть Евро-2019.

      Самым результативным игроком встречи стала нападающая сборной Украины Олеся Рыхлюк. На ее счету 20 очков (2 эйса, 3 блока). 14 и 13 очков набрали Надежда Кодола и Анастасия Крайдуба.

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      После 5 матчей украинки набрали 9 очков и стали недосягаемыми для чорногорок, которые имеют в своем активе 6 баллов. Лидирует в квартете Греция, которая имеет четыре победы в четырех матчах и 12 очков соответственно. Свой матч против Норвегии они сыграют 6 января. На Евро-2019 выходят две лучшие команды из группы. Финальный турнир 31-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин впервые пройдет в четырех странах – Польше, Венгрии, Словакии и Турции – в августе и сентябре этого года.

      Следующий матч подопечные Гария Егиазарова проведут на выезде против команды Норвегии. Игра состоится в городе Осло, 9 января в 18:00 по киевскому времени.

      Теги: Волейбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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