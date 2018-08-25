Женская сборная Украины по волейболу проиграла Греции в отборе на Евро-2019

Женская сборная Украины второй матч подряд проиграла сборной Греции в отборе на чемпионат Европы 2019 года.

За три дня до этого матча, 22 августа, эти команды уже встречались. Тогда в Запорожье сильнее оказались гречанки, которые выиграли все три сета.

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В Греции тоже победу праздновали соперницы украинок. Первые два сета еще была борьба – дважды 25:22, а в третьем гречанки полностью разбили украинок – 25:12.



Поэтому сборная Греции возглавила турнирную таблицу. Украина на второй позиции с двумя победами и двумя поражениями. У нее столько же очков, как и у Черногории, но лучшая разница соотношение партий 6:6 у украинок против 6:7 в чорногорок.



Следующий матч женская сборная Украины проведет уже в январе 2019 года.

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