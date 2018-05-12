Женская сборная Украины по волейболу стала победителем домашнего турнира

Женская сборная Украины по волейболу одержала волевую победу над командой Белоруссии и стала победителем домашнего турнира – 3:2.

12 мая, прошли заключительные матчи II международного турнира, посвященного 356-й годовщине Ивано-Франковска.

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Сборная Украины по волейболу продемонстрировала свой характер в товарищеском матче против белорусок, в рамках подготовки к новому сезону Евролиги. Хозяйки ивано-франковского паркета проиграли стартовые две партии, но сумели дать достойный отпор.

Украинская женская сборная по волейболу

В общем, женская сборная Украины одержала две победы. В первый день соревнований украинки одержали "сухую" победу над сборной Швеции. Второй соперник нашей команды, сборная Беларуси, оказался сильнее. Но подопечные Гария Егиазарова проигрывая по партиям 0:2, смогли собраться и вырвать победу на тай-брейке.

Продолжение праздника на день города франковская публика ждала от мужской сборной, которой противостояли наши северные соседи. Впрочем, с двойным триумфом хозяев не сложилось. Украинцы не сумели выиграть хотя бы партию, счет 0:3.