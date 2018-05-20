Женская сборная Украины по волейболу стартовала с поражения на Евролиге

Женская сборная Украины по волейболу не сумела взять верх над командой Азербайджана в стартовом туре нового сезона Евролиги.

В Баку наши девушки уверенно выиграли дебютную партию – 25:16. Но в дальнейшем полностью отдали инициативу соперницам. Три последующих сета остались за хозяйками паркета.

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Первой победы от украинок ждем в ближайшую среду, 23 мая, в гостях у команды Болгарии.

А уже в воскресенье, 20 мая, в борьбу за титул чемпиона Евролиги вступает наша мужская сборная – украинцев принимают турки.