Женская сборная Украины по волейболу стартовала с поражения на Евролиге
Женская сборная Украины по волейболу не сумела взять верх над командой Азербайджана в стартовом туре нового сезона Евролиги.
В Баку наши девушки уверенно выиграли дебютную партию – 25:16. Но в дальнейшем полностью отдали инициативу соперницам. Три последующих сета остались за хозяйками паркета.
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Первой победы от украинок ждем в ближайшую среду, 23 мая, в гостях у команды Болгарии.
А уже в воскресенье, 20 мая, в борьбу за титул чемпиона Евролиги вступает наша мужская сборная – украинцев принимают турки.
Источник: 24 Канал
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