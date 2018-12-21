Женская сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА
Женская сборная Украины по футболу поднялась в мировом рейтинге ФИФА.
2018 год подопечные Натальи Зинченко закончили на 24-й позиции в рейтинге ФИФА.
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Украинской сборной удалось улучшить свой показатель на одну ступень. В активе нашей команды сейчас 1728 баллов.
На 15 баллов "сине-желтые" опережают сборную России, которая в рейтинге на 25-й строчке. 69 очков проигрывает команда Зинченко 23-й в рейтинге Австрии.
Лидирует по-прежнему США, следом расположились Германия и Франция. Потеряла одну строчку в рейтинге Англия, замыкает топ-5 Канада.
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Источник: 24 Канал
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