Женская сборная Украины проиграла сборной Швеции в отборе на Кубок мира 2019

Женская сборная Украины по футболу на выезде уступила сборной Швеции в отборе на Кубок мира 2019 года. Это поражение лишило сборную Украины шансов пробиться на турнир.

Швеция – Украина 3:0

Голы: Рубенссон, 34, Эрикссон, 38, Асллани, 51

Для того, чтобы сохранить шансы на выход на КС-2019, украинкам нужно было побеждать. Однако еще в первом тайме с разницей в четыре минуты наша сборная пропустила дважды. Сначала отличилась Рубенссон на 34-й минуте, а затем удвоила счет Эрикссон на 38-й.

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Во втором тайме "сине-желтые" пропустили в третий раз – гол на счету Асллани.

Таким образом сборная Украины уступает, и теряет шанс выхода на Кубок мира 2019 года, который состоится во Франции. За путевку на турнир поспорят шведки и датчанки.

В Украины же впереди матч против сборной Венгрии, который состоится во вторник, 4 сентября, в Тернополе.