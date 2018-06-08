Женская сборная Украины разгромно проиграла сборной Дании в отборе на Кубок мира
Женская сборная Украины в матче квалификации отбора на Кубок мира 2019 принимала сборную Дании. Зрители на "Арене Львов" увидели шесть голов, а украинки потерпели разгромное поражение.
Сборная Украины пропустила первый гол еще на 6 минуте. Его автор – Надя Надим, которая замкнула навес головой со штрафного.
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Несмотря на многочисленные моменты в первой половине встречи, второй гол сборная Дании забила лишь в середине тайма. Финалистка женской Лиги чемпионов Перилле Харден без особого труда прошла с мячом с центра поля и мощно пробила в нижний угол ворот Екатерины Самсон.
Разгром же оформила Надя Надим, которая реализовала пенальти на 52 минуте. Она могла стать автором хет-трика, однако впоследствии не реализовала пенальти (Самсон поймала его).
Двумя голами в матче отметилась Санне Троельсгорд. При этом второй ее гол был забит уже в добавленное арбитром время.
Между ее двумя голами украинки сумели забить "гол престижа". Ольга Овдийчук головой добила мяч в ворота после опасной атаки "сине-желтых"
Украина – Дания 1:5
Голы: Овдийчук, 90+3 – Надим, 6, 52 (пен), Хардер, 33, Троельсгорд, 81, 90+5
Следующий матч женская сборная Украины проведет во Львове против сборной Швеции 12 июня.