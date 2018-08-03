Женская сборная Украины с поражения стартовала на Евробаскете-2018

Женская сборная Украины U-18 начала чемпионат Европы с поражения от Беларуси.

Команда Беларуси доминировала на площадке и только увеличивала отрыв в счете, в частности благодаря солидному проценту трехочковых (8/19). Проиграв все четыре четверти, сборная Украины уступила со счетом 52:80. Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

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Лучшими в составе нашей команды стали Яна Рабчук, у которой 17 очков, 6 подборов, а также Юлия Гутевич – 11 очков, 9 подборов и 3 передачи. У белорусок выделялась Ксени Малашка, в которой набор из 24 очков, 15 подборов, 4 передач, 4 перехватов и 3 блок-шотов.

Сборная Украины свой второй матч на турнире сыграет в субботу, 4 августа, в 16:45 против команды Косово.

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