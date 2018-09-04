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Женская сборная Украины уверенно победила Венгрию в отборе на чемпионат мира-2019

26 Читати новину українською
Женская сборная Украины победила Венгрию
Женская сборная Украины победила Венгрию / ukrinform

В квалификационном поединке женского чемпионата мира-2019 сборная Украины обыграла Венгрию – 2:0.

Успех "сине-желтым" принесли Дарья Кравец, которая отличилась на 26-й минуте, и капитан команды Дарья Апанащенко (31).

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В итоге наша команда финишировала третьей. На чемпионат мира, который состоится в следующем году во Франции прошла Швеция. Дания, которая стала второй, сыграет за последнюю путевку на мундиаль с еще тремя лучшими вторыми командами других групп.

Отметим, в финальный турнир напрямую проходят только победители семи отборочных групп. Четыре лучшие команды, занявшие вторые места, будут бороться за последнюю путевку в стыковых встречах.

Украина – Венгрия 2:0

Голы: Кравец, 26, Апанащенко, 31

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Теги: Футбол Венгрия Сборная Украины по футболу Спорт
Источник: 24 Канал
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