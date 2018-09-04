Женская сборная Украины уверенно победила Венгрию в отборе на чемпионат мира-2019
В квалификационном поединке женского чемпионата мира-2019 сборная Украины обыграла Венгрию – 2:0.
Успех "сине-желтым" принесли Дарья Кравец, которая отличилась на 26-й минуте, и капитан команды Дарья Апанащенко (31).
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В итоге наша команда финишировала третьей. На чемпионат мира, который состоится в следующем году во Франции прошла Швеция. Дания, которая стала второй, сыграет за последнюю путевку на мундиаль с еще тремя лучшими вторыми командами других групп.
Отметим, в финальный турнир напрямую проходят только победители семи отборочных групп. Четыре лучшие команды, занявшие вторые места, будут бороться за последнюю путевку в стыковых встречах.
Украина – Венгрия 2:0
Голы: Кравец, 26, Апанащенко, 31
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