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Женская сборная Украины вышла в 1/4 финала на Евробаскете-2018

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Женская юниорская сборная Украины U-18 победила сверстников из Люксембурга
Женская юниорская сборная Украины U-18 победила сверстников из Люксембурга / ФБУ

Женская юниорская сборная Украины U-18 победила команду Люксембурга в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

После первой четверти Украина опережала Люксембург на 6 очков. А к большому перерыву украинки имели преимущество уже в 16 очков. Во второй половине игры сборная Люксембурга поймала кураж и начала стремительно сокращать счет, но украинки смогли выдержать этот пыл и одержали уверенную победу – 52:61.

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Эта победа вывела женскую сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы. На этой стадии  Украина сыграет с первой командой группы С. Это будет или Турция, или, скорее всего, Дания.

Люксембург – Украина 52:61 (11:17, 4:14, 20:15, 17:15)

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Теги: Новости спорта Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Источник: 24 Канал
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