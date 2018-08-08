Женская сборная Украины вышла в 1/4 финала на Евробаскете-2018

Женская юниорская сборная Украины U-18 победила команду Люксембурга в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

После первой четверти Украина опережала Люксембург на 6 очков. А к большому перерыву украинки имели преимущество уже в 16 очков. Во второй половине игры сборная Люксембурга поймала кураж и начала стремительно сокращать счет, но украинки смогли выдержать этот пыл и одержали уверенную победу – 52:61.

Читайте также: Итоги выступления сборной Украины по баскетболу на чемпионате Европы в Латвии

Эта победа вывела женскую сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы. На этой стадии Украина сыграет с первой командой группы С. Это будет или Турция, или, скорее всего, Дания.

Люксембург – Украина 52:61 (11:17, 4:14, 20:15, 17:15)

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24