Женскую эстафету в Оберхофе омрачили многочисленные падения биатлонисток: видео

Женская эстафета в Оберхофе во время четвертого этапа Кубка мира запомнится болельщикам и спортсменкам не только принципиальной борьбой, но и многочисленными падениями.

Трасса в Оберхофе считается одной из самых коварных среди всех, которые есть в биатлонном календаре.

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На этот раз свои коррективы внесла и небесная канцелярия. В сложных погодных условиях биатлонисты боролись не только с соперницами, но и сложными условиями. Это привело ко многим падениям.

There's a lot of deep snow on the tracks, making life difficult -- this time Germany and Russia are tumbling on a downhill. #OBE19



Follow the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/6c9UICcgJk — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 січня 2019 р.

Karoline Knotten is the next to make close contact with the #OBE19 snow.



Follow the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tdlfVxZflH — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 січня 2019 р.

Напомним, что эстафету сумела выиграть сборная России. Вторыми финишировали биатлонистки из Германии, третьими – чешки.