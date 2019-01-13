Женскую эстафету в Оберхофе омрачили многочисленные падения биатлонисток: видео
Женская эстафета в Оберхофе во время четвертого этапа Кубка мира запомнится болельщикам и спортсменкам не только принципиальной борьбой, но и многочисленными падениями.
Трасса в Оберхофе считается одной из самых коварных среди всех, которые есть в биатлонном календаре.
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На этот раз свои коррективы внесла и небесная канцелярия. В сложных погодных условиях биатлонисты боролись не только с соперницами, но и сложными условиями. Это привело ко многим падениям.
Напомним, что эстафету сумела выиграть сборная России. Вторыми финишировали биатлонистки из Германии, третьими – чешки.
Источник: 24 Канал
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