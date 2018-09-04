Жену били молотком, а мужа замучили до смерти: "коллекторы" 4 года терроризировали Харьков

В Харькове продолжается суд над двумя псевдоколлекторами, которых подозревают в жестоких пытках. В частности, предварительно установлено, что молодые люди самыми жестокими методами выбивали из своих "жертв" деньги. В общем подозреваются пять человек.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что одного из пострадавших – 45-летнего мужчину, который работал юристом – злоумышленники жестоко забили до смерти.

"Ребра вошли в печень. Триста граммов крови было в полости, смотреть было страшно, меня не подпускали к гробу", – рассказала мать погибшего Анна Покроева.

Кроме того, следователи у одного из подозреваемых обнаружили телефон, на котором сохранены кадры многочасовых пыток над женщиной-предпринимателем: ее бьют молотком по пяткам, требуя оплатить псевдодолг. К счастью, она выжила и сейчас находится под государственной охраной.

Местных предпринимателей банда терроризировала четыре года. Задержали ее благодаря последней жертве – мужчина вывел правоохранителей на членов банды. Пятерых подозреваемых задержали. Двух на время следствия отпустили под домашний арест, еще троих арестовали. Но в настоящее время в СИЗО находятся лишь двое молодчиков. Ни один вины не признает и с журналистами не общается,

– отмечают журналисты.

К слову, главарем группировки псевдоколлекторов прокуратура считает Игоря Близнюка – через несколько месяцев после задержания суд выпустил из СИЗО под домашний арест из-за якобы проблем со здоровьем. Сам подозреваемый все обвинения отвергает и называет себя "известным продюсером и творческим человеком".

"На видео, которое было снято в 2013 году, Игорь Близнюк дает мастер-класс боевых искусств бойцам клуба "Оплот" – это харьковские титушки, которые сначала били людей на Майдане, а потом создали боевое подразделение сепаратистов на Донбассе. Адвокат Близнеца связь клиента с "Оплотом" отрицает: мол, он просто следит за своим здоровьем", – констатируют журналисты.

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Добавим, что двух подозреваемых суд решил оставить в СИЗО и еще троих отправил под домашний арест. Следующее заседание по этому делу состоится в октябре.

Напомним, недавно на Житомирщине грабители ворвались в частный дом фермеров и потом несколько часов пытали семью, требуя деньги и ценности. Все издевательства происходили на глазах у детей.