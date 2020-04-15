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      Жену экс-министра Кожары отпустили под личное обязательство

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      Дружину ексміністра Кожари відпустили під особисте забов’язання / tsn.ua

      Марину Козерод – жену бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары – отпустили под личное обязательство. Женщину подозревают в ложных показаниях относительно обстоятельств смерти экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

      Рішення відпустити Марину Козерод ухвалив Шевченківський районний суд Києва, пише "Громадське" з посиланням на слова адвоката Козерод Іллі Серафимова.

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      Дружину ексміністра Кожари звільнили під особисте зобов’язання.

      Захисник заявив, що його клієнтка зобов'язалася не покидати Київську область, повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання та з’являтися на їхні виклики.

      Важливо! Поліція 10 квітня оголосила Козерод про підозру у наданні неправдивих свідчень щодо обставин смерті екскерівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

      Що відомо про вбивство Сергія Старицького

      • 21 лютого Старицького знайшли з вогнепальним пораненням голови у селі Чайки на Київщині. Тіло виявили у будинку, що належить ексголові МЗС України Леонідові Кожарі.
      • Першою версією поліції було самогубство. Однак вже наступного дня справу перекваліфікували на умисне вбивство.
      • Рідні та друзі Старицького заявили, що в того не було підстав для самогубства. Кожара та його дружина стверджували, що Старицький таки наклав на себе руки.
      • 25 березня Кожару затримали, а через 2 дні взяли під варту до 25 травня з альтернативою застави в 14 мільйонів гривень.
      • Під час судового засідання адвокати Кожари заявили, що в момент вбивства сам ексміністр перебував на іншому поверсі будинку. Тим часом Козерод побачила у руках Старицького пістолет, а коли спробувала відібрати зброю, пістолет вистрелив.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Смерть Сергея Старицкого Леонид Кожара Новости Киева Расследования Новости Украины
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