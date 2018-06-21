Жену премьера Израиля обвинили в растрате государственных средств: кругленькая сумма ушла на еду

Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Саре предъявлено обвинение в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств. Все потому, что женщина заказывала вкусности в официальную резиденцию мужа.

Об этом пишет Haaretz.

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По данным стороны обвинения, Сара Нетаньяху с 2010 по 2013 годы заказала в резиденцию премьер-министра Израиля еды из ресторанов на 350 тысяч шекелей (а это – 96 тысяч долларов).

Тем самым она нарушила правило, запрещающее резиденции одновременно тратить деньги на повара и на заказ еды. Чтобы скрыть свое злоупотребление, Нетаньяху приказала оформить повара как рабочего.

Защитники Сары Нетаньяху назвали обвинения абсурдными. Адвокаты уверены: их подзащитная не знала об этих правилах.

К слову, на жену израильского премьера несколько раз подавали в суд бывшие сотрудники из-за плохого отношения и условий труда. В частности, в 2016 году суд обязал ее выплатить по одному из этих исков 170 тысяч шекелей.

Что касается самого Биньямина Нетаньяху, то пока ведутся несколько расследований, связанных с подозрениями в коррупции и мошенничестве. Официальные обвинения ему пока не предъявлены.