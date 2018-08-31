Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней актрисы

Французского актера, который теперь является гражданином России, Жерара Депардье обвиняют в изнасиловании.

Как сообщает The Daily Mail, недавно в полицию заявила 22-летняя актриса о том, что 69-летний Депардье совершил над ней сексуальное надругательство. Имя женщины не раскрывают.

Читайте также: СМИ опубликовали фото обнаженной Азии Ардженто с несовершеннолетним

Отмечается, что инцидент якобы произошел в парижском поместье актера в августе. По словам информированного источника, начато предварительное расследование.

В то же время адвокат Депардье в комментарии AFP заявления, что его клиент невиновен и это будет доказано. Представитель звезды также пожаловался на публичность дела, а поэтому и возможную предвзятость.

Напомним, российское гражданство Депардье получил в 2013-м году, но живет в Париже.



Жерар Депардье хвастается паспортом