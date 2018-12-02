Евро-2020: онлайн жеребьевка
В воскресенье, 2 декабря, сборная Украины по футболу узнает имена соперников в отборе на Евро-2020. Онлайн жеребьевка – на сайте 24 канала
Напомним, сборная Украины попала во вторую корзину. Поэтому "сине-желтые" точно не сыграют с Германией, Исландией, Боснией и Герцеговиной, Данией, Швецией, Россией, Австрией, Уэльсом и Чехией.
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Украина попадет в группу, где будет пять или шесть команд. От этого будет зависеть и календарь матчей. Первые матчи квалификации – в марте 2019 года, последние – в ноябре этого же года.
Всего на Евро-2020 выходят две лучшие команды из каждой из групп.
Источник: 24 Канал
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