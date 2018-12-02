Украина сыграет с Португалией и Сербией: результаты жеребьевки квалификации Евро-2020
В воскресенье, 2 декабря, состоялась жеребьевка Евро-2020. Своих соперников узнала и сборная Украины. Она попала в группу B, где у нее всего четыре соперника.
Сборная Украины попала в группу победителей Лиги наций, поэтому в нашей группе только пять сборных. Соперниками "сине-желтых" стали Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.
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Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.
Группа C: Нидерланды, Германии, Ирландия, Эстония, Беларусь.
Группа D: Швейцария, Дания, Северная Ирландия, Грузия, Гибралтар
Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греции, Армения, Лихтенштейн.