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      Украина сыграет с Португалией и Сербией: результаты жеребьевки квалификации Евро-2020

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      Жеребьевка Евро-2020: результаты
      Евро-2020 результаты жеребьевки

      В воскресенье, 2 декабря, состоялась жеребьевка Евро-2020. Своих соперников узнала и сборная Украины. Она попала в группу B, где у нее всего четыре соперника.

      Сборная Украины попала в группу победителей Лиги наций, поэтому в нашей группе только пять сборных. Соперниками "сине-желтых" стали Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.

      Читайте также: Евро-2020: особенности жеребьевки, квалификации и проведение турнира

      Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
      Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.
      Группа C: Нидерланды, Германии, Ирландия, Эстония, Беларусь.
      Группа D: Швейцария, Дания, Северная Ирландия, Грузия, Гибралтар
      Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
      Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта
      Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия
      Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.
      Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.
      Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греции, Армения, Лихтенштейн.

      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Евро-2020
      Источник: 24 Канал
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