Состоялась жеребьевка Кубка Украины: пары

В пятницу, 31 августа, в Федерации футбола Украины состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Именно с этого этапа в борьбу вступают команды в УПЛ.

На этом этапе в жеребьевке примут участие шесть представителей Первой лиги и семь команд Второй лиги, а также шесть клубов Премьер-лиги, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатое. Еще один участник третьего этапа будет определен 19 сентября во матче "Металлург" (Запорожье, вторая лига) – "Днепр-1" (Днепр, Первая лига). Эту игру перенесли на более позднюю дату из-за луганской "Зари", которая играла матч Лиги Европы в Запорожье на "Славутич Арена".

Читайте также: Календарь матчей "Шахтёра" в Лиге чемпионов: даты поединков и соперники

Результаты жеребьёвки:

Нива (Винница) – Горняк (Кривой Рог)

Калуш – Металлист 1925 (Харьков)

Днепр-1 / Металлург (Запорожье) – Волынь (Луцк)

Звезда (Кропивницкий) – Олимпик (Донецк)

Сумы – Карпаты (Львов)

Черноморец (Одесса) – Александрия

Черкасская-Академия (Белозерье) – Арсенал–Киев

Мир (Горностаевка) – Ингулец (Петрово)

Мынай (Ужгород) – Николаев

Кристалл (Херсон) – Десна (Чернигов)

Первой указана команда-хозяин.

Матчи этой стадии состоятся 26 сентября (базовая дата).

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24