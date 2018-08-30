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Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сыграет "Шахтер"

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Соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов
Соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов / ФК "Шахтер"

В Ньоне состоялась жеребьевка главного футбольного турнира Старого Света. Своих соперников по группе узнал и чемпион Украины – донецкий "Шахтер".

"Шахтер" попал в группу F. Соперниками украинского клуба стали английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм"

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Напомним, "Шахтер" при жеребьевке находился во второй корзине.

Первые матчи групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 18-19 сентября.

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Теги: Футбол Новости спорта Шахтер Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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