Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сыграет "Шахтер"

В Ньоне состоялась жеребьевка главного футбольного турнира Старого Света. Своих соперников по группе узнал и чемпион Украины – донецкий "Шахтер".

"Шахтер" попал в группу F. Соперниками украинского клуба стали английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм" Читайте также: Динамо в Лиге Европы: с кем может сыграть украинский клуб Напомним, "Шахтер" при жеребьевке находился во второй корзине. Первые матчи групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 18-19 сентября. Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24