Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сыграет "Шахтер"
В Ньоне состоялась жеребьевка главного футбольного турнира Старого Света. Своих соперников по группе узнал и чемпион Украины – донецкий "Шахтер".
"Шахтер" попал в группу F. Соперниками украинского клуба стали английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм"
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Напомним, "Шахтер" при жеребьевке находился во второй корзине.
Первые матчи групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 18-19 сентября.
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Источник: 24 Канал
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