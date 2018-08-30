Жеребьевка Лиги чемпионов: результаты и все группы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Все 32 команды были распределены по 8 группам.

Во время жеребьевки, которая состоялась 30 августа, донецкий "Шахтер" попал в группу F. Среди соперников "горняков" – Манчестер Сити", "Лион" и "Хоффенхайм".

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Результаты жеребьевки:

Группа А: Атлетико, Боруссия (Д), Монако, Брюгге

Группа B: Барселона, Тоттенхэм, ПСВ, Интер

Группа C: ПСЖ, Наполи, Ливерпуль, Црвена Звезда

Группа D: Локомотив, Порто, Шальке, Галатасарай

Группа E: Бавария, Бенфика, Аякс, АЕК

Группа F: Манчестер Сити, Шахтер, Лион, Хоффенхайм

Группа G: Реал, Рома, ЦСКА, Виктория

Группа H: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Валенсия, Янг Бойз

Первые матчи групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 18-19 сентября. Календарь матчей и пары соперников будут известны позже.

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