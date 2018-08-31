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Жеребьевка Лиги Европы: результаты и группы

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Результаты жеребьевки Лиги Европы 2018-2019 все группы
Результаты жеребьевки Лиги Европы 2018-2019 все группы / ФК "Динамо"

В пятницу, 31 августа, состоялась жеребьевка Лиги Европы, где выступает сразу два украинских клуба – киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Они узнали имена своих соперников.

Киевское "Динамо", которое проводило жеоебьевку из первой корзины, попало в группу K. "Ворскла" шла из четвертой корзины, ее жребий отправил в квартет E.

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Результаты жеребьевки:

Группа A: Байер, Лудогорец, Цюрих, АЕК (Ларнака).

Группа B: Зальцбург, Селтик, РБ Лейпциг, Русенборг.

Группа C: Зенит, Копенгаген, Бордо, Славия.

Группа D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо (Загреб), Спартак (Трнава)

Группа E: Арсенал, Спортинг, Карабах, Ворскла

Группа F: Олимпиакос, Милан, Бетис, Дюделанж

Группа G: Вильяреал, Рапид, Спартак (Москва), Ренджерс.

Группа H: Лацио, Марсель, Айнтрахт, Аполлон.

Группа I: Бешикташ, Генк, Мальмо, Сарпсборг.

Группа J: Севилья, Краснодар, Стандарт, Акхисар.

Группа K: Динамо, Астана, Ренн, Яблонец

Группа L: Челси, ПАОК, БАТЭ, Види.

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Напомним, первые матчи состоятся 20 сентября. Точный календарь матчей станет известен позже.

Теги: Футбол Новости спорта Лига Европы ФК Ворскла Динамо
Источник: 24 Канал
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