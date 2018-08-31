Жеребьевка Лиги Европы: результаты и группы

В пятницу, 31 августа, состоялась жеребьевка Лиги Европы, где выступает сразу два украинских клуба – киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Они узнали имена своих соперников.

Киевское "Динамо", которое проводило жеоебьевку из первой корзины, попало в группу K. "Ворскла" шла из четвертой корзины, ее жребий отправил в квартет E. Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: результаты и все группы Результаты жеребьевки: Группа A: Байер, Лудогорец, Цюрих, АЕК (Ларнака). Группа B: Зальцбург, Селтик, РБ Лейпциг, Русенборг. Группа C: Зенит, Копенгаген, Бордо, Славия. Группа D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо (Загреб), Спартак (Трнава) Группа E: Арсенал, Спортинг, Карабах, Ворскла Группа F: Олимпиакос, Милан, Бетис, Дюделанж Группа G: Вильяреал, Рапид, Спартак (Москва), Ренджерс. Группа H: Лацио, Марсель, Айнтрахт, Аполлон. Группа I: Бешикташ, Генк, Мальмо, Сарпсборг. Группа J: Севилья, Краснодар, Стандарт, Акхисар. Группа K: Динамо, Астана, Ренн, Яблонец Группа L: Челси, ПАОК, БАТЭ, Види. Читайте также: Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов: даты поединков и соперники Напомним, первые матчи состоятся 20 сентября. Точный календарь матчей станет известен позже.