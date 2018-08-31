Жеребьевка Лиги Европы: результаты и группы
В пятницу, 31 августа, состоялась жеребьевка Лиги Европы, где выступает сразу два украинских клуба – киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Они узнали имена своих соперников.
Киевское "Динамо", которое проводило жеоебьевку из первой корзины, попало в группу K. "Ворскла" шла из четвертой корзины, ее жребий отправил в квартет E.
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Результаты жеребьевки:
Группа A: Байер, Лудогорец, Цюрих, АЕК (Ларнака).
Группа B: Зальцбург, Селтик, РБ Лейпциг, Русенборг.
Группа C: Зенит, Копенгаген, Бордо, Славия.
Группа D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо (Загреб), Спартак (Трнава)
Группа E: Арсенал, Спортинг, Карабах, Ворскла
Группа F: Олимпиакос, Милан, Бетис, Дюделанж
Группа G: Вильяреал, Рапид, Спартак (Москва), Ренджерс.
Группа H: Лацио, Марсель, Айнтрахт, Аполлон.
Группа I: Бешикташ, Генк, Мальмо, Сарпсборг.
Группа J: Севилья, Краснодар, Стандарт, Акхисар.
Группа K: Динамо, Астана, Ренн, Яблонец
Группа L: Челси, ПАОК, БАТЭ, Види.
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Напомним, первые матчи состоятся 20 сентября. Точный календарь матчей станет известен позже.