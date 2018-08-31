"Динамо" в Лиге Европы: соперники киевлян в группе

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где соперников по группе получило киевское "Динамо".

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Киевляне проводили жеребьевку из первой корзины и попали в группу K. Там им в соперники выпала казахстанская "Астана" украинского тренера Романа Григорчука, французский "Ренн" и чешский "Яблонец"



Первый матч состоится 20 сентября. Точный календарь матчей станет известен позже

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