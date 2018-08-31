Соперники "Ворсклы" в Лиге Европы: результаты жеребьевки

Во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы своих соперников получила и полтавская "Ворскла".

Читайте также: Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов: даты матчей и соперники Полтавчане шли из четвертой корзины, поэтому попали в группу E. Их соперниками стали английский "Арсенал", потругальський "Спортинг" и азербайджанский "Карабах". Первый матч состоится 20 сентября. Точный каленрад матчей станет известен позже Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: результаты и все группы