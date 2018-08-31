Соперники "Ворсклы" в Лиге Европы: результаты жеребьевки
Во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы своих соперников получила и полтавская "Ворскла".
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Полтавчане шли из четвертой корзины, поэтому попали в группу E. Их соперниками стали английский "Арсенал", потругальський "Спортинг" и азербайджанский "Карабах".
Первый матч состоится 20 сентября. Точный каленрад матчей станет известен позже
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Источник: 24 Канал
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