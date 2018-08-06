Жеребьевка Лиги Европы: определились возможные соперники "Зари" и "Мариуполя"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Участие на этой стадии турнира могут принять и два украинских клуба – луганская "Заря" и "Мариуполь".

Так, соперником «Зари» может стать победитель пары "РБ Лейпциг" – "Университатя Крайова". "Мариуполь" же, в случае прохождения в плей-офф квалификации Лиги Европы, сыграет с победителем пары "Ягеллония" – "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу двое украинцев – защитник Пластун и нападающий Яремчук.

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Напомним, "Заря" в третьем квалификационном раунде сыграет против португальской "Браги". Первый матч в Запорожье – 9 августа. В тот же день "Мариуполь" сыграет в Одессе против французского "Бордо". Ответные матчи запланированы на 16 августа.

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги Европы:

Путь чемпионов:

Победитель пары Олимпия/ХИК – проигравший в паре Црвена Звезда/Спартак Трнава (ЛЧ)

Победитель пары Хапоэль/АПОЭЛ – проигравший в паре Астана/Динамо Загреб (ЛЧ)

Победитель пары Корк Сити/Русенборг – проигравший в паре Зальцбург/Шкендия (ЛЧ)

Победитель пары Легия/Дюделанж – победитель пары Алашкерт/Клуж

Победитель пары Спартак/Судува – проигравший в паре Селтик/АЕК Афины (ЛЧ)

Победитель пары Шериф/Валюр – проигравший в паре Карабах/БАТЭ (ЛЧ)

Проигравший в паре Мальме/Видеотон (ЛЧ) – победитель пары ТНС/Митьюлланд

Победитель пары Торпедо Кутаиси/Кукес – победитель пары Лудогорець/Зриньски

Основной путь:

Слован/Рапид – Хайдук/Стяуа

Сигма/Кайрат – Севилья/Жальгирис

Аполлон/Динамо Брест – Витесс/Базель

Сарпсборг/Риека – Пюник/Маккаби

Ягеллония/Гент – Мариуполь/Бордо

Рейнджерс/Марибор – Уфа/Прогресс

Нордшелланд/Партизан – Бешикташ/ЛАСК

Хапоэль/Аталанта – ЦСКА София/Копенгаген

Динамо Минск/Зенит – Хіберніан/Мельде

Тренчин/Фейеноорд – Штрум/АЕК Ларнака

Генк/Лех – Спартак Суботица/Брондбю

Олимпиакос/Люцерн – Истанбул Башакшехір/Бернли

Заря/Брага – РБ Лейпциг/Университатя Крайова.

Первые встречи состоятся 23 августа, ответные – 30 августа.

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