Жеребьевка Лиги Европы: определились возможные соперники "Зари" и "Мариуполя"
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Участие на этой стадии турнира могут принять и два украинских клуба – луганская "Заря" и "Мариуполь".
Так, соперником «Зари» может стать победитель пары "РБ Лейпциг" – "Университатя Крайова". "Мариуполь" же, в случае прохождения в плей-офф квалификации Лиги Европы, сыграет с победителем пары "Ягеллония" – "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу двое украинцев – защитник Пластун и нападающий Яремчук.
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Напомним, "Заря" в третьем квалификационном раунде сыграет против португальской "Браги". Первый матч в Запорожье – 9 августа. В тот же день "Мариуполь" сыграет в Одессе против французского "Бордо". Ответные матчи запланированы на 16 августа.
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги Европы:
Путь чемпионов:
Победитель пары Олимпия/ХИК – проигравший в паре Црвена Звезда/Спартак Трнава (ЛЧ)
Победитель пары Хапоэль/АПОЭЛ – проигравший в паре Астана/Динамо Загреб (ЛЧ)
Победитель пары Корк Сити/Русенборг – проигравший в паре Зальцбург/Шкендия (ЛЧ)
Победитель пары Легия/Дюделанж – победитель пары Алашкерт/Клуж
Победитель пары Спартак/Судува – проигравший в паре Селтик/АЕК Афины (ЛЧ)
Победитель пары Шериф/Валюр – проигравший в паре Карабах/БАТЭ (ЛЧ)
Проигравший в паре Мальме/Видеотон (ЛЧ) – победитель пары ТНС/Митьюлланд
Победитель пары Торпедо Кутаиси/Кукес – победитель пары Лудогорець/Зриньски
Основной путь:
Слован/Рапид – Хайдук/Стяуа
Сигма/Кайрат – Севилья/Жальгирис
Аполлон/Динамо Брест – Витесс/Базель
Сарпсборг/Риека – Пюник/Маккаби
Ягеллония/Гент – Мариуполь/Бордо
Рейнджерс/Марибор – Уфа/Прогресс
Нордшелланд/Партизан – Бешикташ/ЛАСК
Хапоэль/Аталанта – ЦСКА София/Копенгаген
Динамо Минск/Зенит – Хіберніан/Мельде
Тренчин/Фейеноорд – Штрум/АЕК Ларнака
Генк/Лех – Спартак Суботица/Брондбю
Олимпиакос/Люцерн – Истанбул Башакшехір/Бернли
Заря/Брага – РБ Лейпциг/Университатя Крайова.
Первые встречи состоятся 23 августа, ответные – 30 августа.
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