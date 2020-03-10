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      Жертвами домашнего насилия в Киеве стали 15 несовершеннолетних за неделю

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      В Киеве за прошедшую неделю правоохранители зафиксировали 616 обращений по поводу домашнего насилия. Это на 56 обращений больше, чем на предыдущей неделе. 15 случаев касались насилия над детьми.

      По данным КГГА, больше всего обращений поступило в Дарницком районе – 66, а меньше всего – в Печерском и Шевченковском – по 28. Из всех случаев 15 обращений касались насилия над несовершеннолетними.

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      Правоохранители отметили, что это самый большой показатель с начала года.

      В течение этого периода Киевский городской центр работы с женщинами получил 119 обращений касательно домашнего насилия. От женщин поступило – 104, а от мужчин – 15. Также полицейские зафиксировали 441 обращение относительно домашнего насилия. Из них правоохранители вынесли 60 срочных запретительных предписаний, запрещающих обидчику приближаться к пострадавшим или находиться в одном с ними месте сроком до 10 суток.

      Куда обращаться в случае домашнего насилия

      • В экстренной ситуации звонить на 102 и обязательно указать, что это по поводу домашнего насилия.
      • Также можно обратиться за помощью к мобильным бригадам психологической помощи. По номеру: 0-800-500-335 или 116 123 (короткий номер с мобильного).
      • Если насилие произошло вчера (в другой день), то можно написать заявление и зафиксировать, что было совершено домашнее насилие.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминал Криминальные новости Новости Киева
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