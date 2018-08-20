Жертву Вайнштейна Азию Ардженто обвинили в домогательствах

Актриса и режиссер Азия Ардженто, которая одной из первых заявила о домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна, сама связана с сексуальным скандалом. Так, актер Джимми Беннет обвинил ее в домогательствах, когда ему было 17 лет.

Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники и документы.

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По данным издания, в 2004 году Беннет снялся в фильме "Цыплята", где Ардженто сыграла главную роль и выступила в качестве режиссера. Актер заявляет, что в 2013 году 37-летняя актриса сексуально домогалась его в Калифорнии, где возраст согласия наступает в 18 лет.

В распоряжении NYT есть копии заявления с обвинениями и договоренность между сторонами.

По словам источников издания, Беннет требовал компенсацию от Ардженто через месяц после выхода материала о Вайнштейне. Адвокаты актера рассказали о психологической травме, нанесенной действиями режиссера. По итогам переговоров она заплатила Беннету 380 тысяч долларов и заключила соглашение о молчании.

Напомним, в конце 2017 года Азия Ардженто одной из первых рассказала о сексуальных домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна. По словам актрисы, в 1997 году он принуждал ее к сексу в гостинице во Франции. Впоследствии она стала одной из активисток движения #MeToo, с которого началась масштабная кампания против притязаний.